Brachetti ambasciatore nel mondo delle eccellenze torinesi

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Arturo Brachetti è il nuovo Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese.

Il suo nome è stato svelato oggi con una cerimonia in Sala Rossa dove l'artista, fedele al suo ruolo, è arrivato in incognito, sedendosi fra il pubblico, per poi uscire allo scoperto al momento della consegna della pergamena e della medaglia della Città. "Una città che, come me, si trasforma" dice Brachetti, pronto a prendersi "un impegno vero per essere utile a a Torino.

Io sono nato qui, sono un prodotto a chilometro zero - racconta - e ho vissuto negli anni '60 la Torino di periferia, una città quasi in bianco e nero ma che sognava a colori. Quei colori che ha oggi, quelli di una città che si evolve, si è trasformata e si trasforma verso un futuro effervescente".

A consegnare l'onorificenza il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Domenico Garcea, che ha ricordato come Brachetti sia considerato all'estero "un prodotto tipico italiano. E oggi daremo ancora più peso alle sue radici", e il sindaco Stefano Lo Russo. "È stato uno dei torinesi - ha sottolineato - più capaci di scoprire e valorizzare i suoi talenti e questo è un messaggio importante per i giovani, che abbiamo il compito di guidare facendo un modo che ciascuno di loro possa trovare la sua strada e vocazione. Inoltre - ha aggiunto Lo Russo - è anche emblema del cambiamento, che oggi è molto più veloce, proprio come gli spettacoli di Arturo. E oggi noi amministratori - ha concluso il sindaco - siamo chiamati ad accettare la sfida di interpretare il cambiamento velocemente per garantire una prospettiva di futuro a una città che ha tante potenzialità e che il suo nuovo ambasciatorie aiuterà a credere in se stessa, trasformarsi ed essere capace di raccontarsi meglio". (ANSA).