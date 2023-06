Verbania, sfonda la porta di casa e violenta la ex compagna

(ANSA) - VERBANIA, 23 GIU - Un uomo di 39 anni si trova ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni della ex compagna. Il fatto è accaduto nella serata di lunedì a Verbania ma è stato reso noto solo ora, dopo che il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare.

L'uomo, stando a quanto riferito, sarebbe riuscito a entrare nell'abitazione della donna, anche lei 39enne, sfondando a calci il portone d'ingresso. Ad allertare la polizia è stata la vicina di casa, preoccupata per le grida lanciate dalla vittima mentre cercava di divincolarsi. Gli agenti della volante, giunti sul posto, hanno arrestato l'uomo, che ha precedenti di polizia per reati contro la persona, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e che anche davanti ai poliziotti ha continuato a minacciare la ex compagna.

Il 39enne è ora ai domiciliari, con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa. (ANSA).