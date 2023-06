Universiadi: il Palavela diventa Casa To2025

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - In attesa delle Universiadi del 2025, il Palavela di Torino apre anche d'estate e diventa Casa To2025. Il palazzetto, che fra un anno e mezzo ospiterà le gare di pattinaggio di figura e short track, si apre alla città con una serie di iniziative e accogliendo i centri estivi, da Estate Ragazzi ai camp del Cus Torino con atleti di tutta Europa, compresi gli ambassador dei Fisu Games 2025 Irma Caladara e Riccardo Maglio, l'ex campione mondiale Maurizio Margaglio e l'ex campionessa olimpica Aljona Savchenko.

Si potrà inoltre pattinare gratuitamente il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 9, dal 3 luglio ogni matredi fare l'Aperighiaccio e da domani visitare la mostra 'Dinosaurus Live City Invasion'. "Ci apriamo completamente alla cittadinanza - sottolinea il presidente del Comitato Torino 2025 e di Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti -. È un modo per fare conoscere questo sport e le Universiadi e per valorizzare una delle più importanti legacy delle Olimpiadi e il quartiere". "Portare tutti a fare sport ma soprattutto i bambini - aggiunge l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca - è diventata una delle nostre missioni e questa iniziativa è una grande occasione di sviluppo sportivo, e non solo, per tutto il territorio". "Un'iniziativa in cui crediamo molto - conclude l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia - e vogliamo lavorare ancora di più in sinergia, per l'estate 2024, perché è fondamentale integrare cultura e sport. E l'dea di aprire questo luogo d'estate è un segnale fortissimo". (ANSA).