Pd, Alessandria prima di 8 tappe Conferenza programmatica

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 GIU - Prima tappa ad Alessandria per la Conferenza programmatica organizzata dal Pd in vista delle regionali 2024, che toccherà le otto province del Piemonte.

Obiettivo, permettere che "tutti possano contribuire con considerazioni e suggerimenti alla definizione di un progetto per la Regione, con proposte credibili, sostenibili, realizzabili".

" "Intendiamo impostare la piattaforma politica per le elezioni del prossimo anno - spiegano Federico Ferrara e Rita Rossa, della segreteria regionale - e costruire una base da condividere poi con gli alleati per battere il centrodestra".

L'appuntamento di Alessandria è stato incentrato sul tema dei trasporti. Federico Fornaro ha sottolineato che "l'Italia ha bisogno di una robusta cura del ferro, per spostare quote importanti del traffico merci su ferrovia, e di impegno sul trasporto pubblico locale, per migliorare la qualità di un servizio che interessa milioni di persone".

Il consigliere regionale Domenico Ravetti ha rimarcato che serve un piano per la logistica e che sulla mobilità urbana "vanno investite risorse e non tagliate", senza dimenticare la sostenibilità ambientale. (ANSA).