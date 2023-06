In Piemonte in crescita Pil, export e turismo

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Un 2022 migliore del previsto. È questo in sintesi il dato che emerge dal rapporto annuale di Ires, 'Piemonte Economico Sociale 2023', presentato questa mattina a Torino. "I principali indicatori socioeconomici del 2022 - spiegano dall'istituto di ricerca - presentano per il territorio segni positivi, in misura superiore dalle attese di inizio anno".

A prova di questo la crescita del prodotto regionale del 3,4%, quando le aspettative iniziali si attestavano attorno all'1,9%.

Gli investimenti sono aumentati del 10% e l'esportazioni sono cresciute del 18,5%. "Robusta crescita, anche per effetto degli incentivi fiscali, del settore delle costruzioni che ha segnato un +9,6% in termini di valore aggiunto", affermano da Ires.

La crescita post pandemica in Piemonte passa dal turismo, settore in cui si sono registrati flussi superiori a quelli del 2019, arrivando a contare oltre 5,5 milioni di arrivi e quasi 15 milioni di pernottamenti "dei quali ormai il 49% è assicurato da visitatori esterni. "Questo dato - evidenziano da Ires - è il più elevato di sempre per la nostra regione". C'è una ripresa dell'occupazione che ha registrato una variazione positiva (+1%). In Piemonte inoltre la disoccupazione giovanile è in calo (-3% rispetto al 2019). I consumi delle famiglie sono aumentati del 5,5%. (ANSA).