In ospedale dopo le botte dagli amici, minorenne non è grave

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Un ragazzo minorenne, tra i 15 e i 16 anni, è ricoverato in ospedale ad Alessandria, dopo che per gioco sarebbe stato preso a botte da un gruppetto di amici, durante i festeggiamenti per un compleanno. Dell'episodio, che La Stampa riporta avvenuto a Cassano Spinola (Alessandria), i carabinieri non hanno ricevuto finora denuncia e il ragazzo, ricoverato all'ospedale infantile di Alessandria, secondo i militari non è in gravi condizioni e potrebbe essere dimesso oggi, ma sulle cause del ricovero non forniscono elementi.

"Questa storia è nata tre giorni fa da una foto sui social, che poi è stata fatta sparire - spiega il sindaco, Alessandro Busseti - e ho cercato di capire in paese, di raccogliere voci, ma non ne ho trovate. Il paesino, 1.870 abitanti, non distante da Novi Ligure, non risulta essere il luogo di residenza del giovane, né del resto della famiglia. "Sull'accaduto in sé non so dire nulla, non ho elementi - aggiunge -. Resta però il fatto che i giovani vanno controllati, perché vedo che sono all'ordine del giorno fatti preoccupanti. Io non uso i social, quindi non so dire di più sulla questione". (ANSA).