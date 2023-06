Al via la tre giorni dei paracadutisti ad Asti

(ANSA) - ASTI, 23 GIU - Ha preso il via la tre giorni del 29/mo raduno nazionale dei Paracadutisti, in programma ad Asti da oggi, venerdì, e fino a domenica 25 giugno, per cui sono attese oltre 10mila persone. "Torna dopo una lunga assenza il raduno nazionale dei paracadutisti, quello della ripartenza - annota il prefetto di Asti, Claudio Ventrice, penso che sia di buon auspicio farlo ad Asti, dopo la pandemia abbiamo bisogno di allegria e rinascita. Un onore per la città, per cui abbiamo sinergicamente lavorato per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica".

A fargli eco il sindaco di Asti e presidente della Provincia, Maurizio Rasero: "Asti e la sua provincia sono orgogliosi di accogliere questo evento, per cui è stata creata una rete sinergica tra istituzioni e realtà. Sarà una festa, anche nel ricordo dei caduti".

"E' un'occasione ottima per ripartire, dopo l'ultimo raduno del 2018 di Vittorio Veneto - commenta il presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, il Generale Marco Bertolini - la prima zona di lancio d'Italia. Noi guardiamo al passato, ma non deve essere visto come un archeologismo morale, non dobbiamo dimenticare da dove veniamo". Parallelamente in centro città sono stati affissi manifesti che contestano l'evento, da parte dell'Assemblea Antifascista di Asti, con lo slogan "Paracadutisti: niente da festeggiare".

"Nella guerra non c'è niente di valoroso, niente da festeggiare.

Disertiamo le celebrazioni militariste", è quanto si legge nel lungo manifesto affisso. (ANSA).