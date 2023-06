Al Monfrà Jazz Fest bassista Faso suona con scatola Krumiri

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 23 GIU - In sei anni al 'Monfrà Jazz Fest' - racconto di un territorio, concerti, eventi e degustazioni da giugno a settembre - tante sono state le performance curiose, come ricordato dall'ufficio stampa della manifestazione. Ma mai un artista che suonasse con i famosi biscotti 'Krumiri'. Lo ha fatto, ieri sera, il bassista Nicola 'Faso' Fasani durante l'esibizione del Trio Bobo, formazione che lo vede protagonista insieme ad Alessio Menconi alla chitarra e Christian Meyer alla batteria. Anche quest'ultimo entrato nella storia del MonfJF grazie all'assolo più lungo e divertente mai ascoltato sul palco.

Faso, che con Meyer è anche membro del gruppo 'Elio e le Storie Tese', ha usato la scatola di latta dei Krumiri Rossi come uno slide per glissare sulle corde dello strumento. (ANSA).