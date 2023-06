A Torino per San Giovanni metro prolungata e navette

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Orario della metro prolungata e navette gratuite. E' l'iniziativa di Gtt per i festeggiamenti di San Giovanni a Torino, in occasione di quali alcune linee di trasporto pubblico subiranno variazioni oggi e domani. Per quel che riguarda la metropolitana, oggi e domani sarà in servizio fino all'1.30, con ultime partenze da Fermi e Bengasi all'1, mentre per la giornata del santo patrono dalle 9 alle 14.45 sarà a disposizione una navetta di collegamento fra piazza Vittorio Veneto e piazza Gran Madre, con passaggi ogni 15 minuti.

Le linee che subiranno modifiche di percorso sono, per oggi, la 4, 6, 11, 13, 15, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 61, 72, 72B, 92 e Star1, e per domani la 3, 6, 8, 13, 15, 16, 30, 52, 53, 55, 56, 61, 66, 68, 70, 73 e Venaria Express. Inoltre il 24 giugno anche la rete notturna Night Buster sarà coinvolta dai provvedimenti sui festeggiamenti con variazioni di percorso da inizio servizio fino al termine della manifestazione. Tutti i dettagli delle variazioni sono consultabili sul sito Gtt e su tutti gli strumenti informatici di infomobilità dell'azienda. (ANSA).