Turismo, nasce la Gran Monferrato Derthona Gavi card

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 GIU - Gran Monferrato Derthona Gavi è la fidelity card, ideata e realizzata dal consorzio turistico che raccoglie sotto il suo brand le esigenze di comunicazione per creare un'unica identità territoriale. Nel nome Monferrato, capace di attirare sempre più turismo di qualità. Mette in relazione le attività commerciali, stimolando programmi di marketing condiviso che amplifichino visibilità e volume di affari. Allo stesso tempo cittadini e villeggianti hanno uno strumento per ottenere particolari vantaggi. Gli esercenti, aderendo al circuito, ottengono una targa identificativa e possono distribuire la card, caricare i punti attraverso l'app dedicata, attivare promozioni fornendo coupon.

"E' un tassello molto importante di un ben più ampio ecosistema di promozione e coesione economica e turistica - sottolinea Andrea Guerrera, presidente consorzio Gran Monferrato -. Un passaggio rilevante in un lungo percorso di valorizzazione integrata". (ANSA).