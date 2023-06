Nel Torinese 75 milioni per la sicurezza della scuola

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Oltre 75 milioni di euro da investire entro il 2026 per l'edilizia scolastica di Torino e provincia, un patrimonio composto da circa 150 edifici che ospitano circa 90mila studenti. Fondi che, secondo quanto previsto dalle linee guida del Piano di edilizia scolastica elaborato dalla Città metropolitana serviranno per aggiornare i certificati di prevenzione incendi, verificare la vulnerabilità sismica ed effettuare gli interventi di manutenzione indispensabili a garantire la massima sicurezza e la piena fruibilità di ogni edificio scolastico.

"Negli anni - spiega una nota dell'ente - sono sempre stati effettuati gli interventi manutentivi necessari all'adeguamento normativo grazie ai quali oggi tutti gli edifici scolastici rispettano le prescrizioni minime di sicurezza, accessibilità e funzionalità dell'attività didattica. Ora, con il nuovo Piano di edilizia scolastica, la Città metropolitana si impegna a programmare gli interventi ancora necessari per l'ottenimento delle certificazioni di rispondenza dei materiali, delle strutture e degli impianti. L'impegno complessivo supera i 75 milioni - precisa la consigliera metropolitana con delega all'Istruzione, Caterina Greco -, cifre molto importanti che investiremo con convinzione poiché il nostro impegno per la sicurezza delle scuole è al primo posto". (ANSA).