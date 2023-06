L'arte con l'Ai in aiuto dell'Emilia, mostra a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - L'arte contemporanea sposa l'intelligenza artificiale per aiutare l'Emilia Romagna. A Torino è stata presentata 'Travajando con l'Ai', mostra temporanea di otto Nft realizzati da altrettante agenzie creative torinesi. Le opere, presentate nei nuovi spazi di Travaj San Salvario in via Berthollet 35 in collaborazione con i Torino Digital Days, saranno poi battute all'asta; il ricavato verrà devoluto alla protezione civile per gli aiuti alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna.

"L'esposizione - spiegano i promotori - propone un'esperienza immersiva che racconta l'intersezione tra lavoro, creatività e tecnologia. Uno sguardo ampio sull'interazione tra tecnologia e creatività un'occasione per riflettere e discutere sulla relazione tra l'uomo e le tecnologie nell'era digitale".

Sono già numerosi i programmi di intelligenza artificiale che permettono incursioni ed esperimenti con stili, temi e tecniche diverse. Grazie all'uso di algoritmi avanzati e tecniche di apprendimento automatico, gli artisti - tramite i prompt, comandi testuali e descrizioni in linguaggio naturale che vengono tradotte in immagini - hanno concepito i lavori che i partecipanti all'evento avranno la possibilità di aggiudicarsi.

Saranno disponibili spazi dedicati al networking, dove i professionisti potranno incontrarsi, condividere idee e creare sinergie; i rappresentanti delle agenzie avranno l'opportunità di presentare i loro lavori e connettersi con potenziali clienti o collaboratori.

Travaj San Salvario nasce per iniziativa della start up Travaj. Dal 23 giugno la struttura sarà a disposizione per lo smart working di liberi professionisti, studenti, freelance e aziende. Uno spazio aperto sette giorni su sette h24 con dodici postazioni a scelta tra scrivania, postazione in ufficio e sala riunioni per 4 prenotabili a ore singole, per intera giornata, a settimana o mensilmente. (ANSA).