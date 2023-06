Gdf Asti, in poco più di un anno 2.300 interventi

(ANSA) - ASTI, 22 GIU - Le celebrazione per il 249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza è stata ad Asti l'occasione per fare il bilancio dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle nel territorio.

"La nostra missione - ha detto il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Antonio Gariglio - è sempre più mirata alla prevenzione di tutti i crimini finanziari e tributari. Nel 2022 e nella prima parte del 2023 contiamo 2300 interventi operativi (+300), 790 persone denunciate (+237) e 49 arresti. Le persone denunciate per reati fiscali sono state 50, di cui sette arrestate. Gli interventi a contrasto delle illecite compensazioni di crediti fiscali sono stati 68, e hanno permesso di scoprire illeciti per 3 miliardi e di sequestrare falsi crediti di imposta per oltre due miliardi e 200 milioni. Abbiamo anche - ha aggiunto - 21 datori di lavoro verbalizzati per aver impiegato 436 lavoratori in nero (+318). Sul fronte dei controlli legati al Pnrr sono stati verbalizzati 24 soggetti e fatti sequestri per 17 milioni. Ancora, ci sono stati 572 gli interventi sui percettori del reddito di cittadinanza".

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a 14 finanzieri che si sono particolarmente distinti durante le attività. (ANSA).