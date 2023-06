Formazza, sei chef per pranzo di raccolta fondi per Romagna

(ANSA) - VERBANIA, 22 GIU - Sarà un pranzo a dodici mani quello in programma sabato 1 luglio, nella piana di Riale, frazione del comune di Formazza nel Verbano-Cusio-Ossola, per un evento di raccolta fondi destinati alla Romagna colpita dall'alluvione di maggio. Ai fornelli ci saranno sei chef: Matteo Sormani della locanda Walser Schtuba di Riale, lo stellato Marco Sacco del Piccolo Lago di Mergozzo, Norman Berini di Le vie del Borgo di Toceno, Sabina Villaragia di Villa Pizzini sul Mottarone, più altri due provenienti da fuori provincia, Corrado Scaglione del Lipen di Triuggio (Monza Brianza) e Renato Bosco di Saporè Pizza Bakery a San Martino Buon Albergo (Verona).

Al netto delle spese per le materie prime, il ricavato del pranzo sarà devoluto alla Romagna attraverso la Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi e contribuirà al progetto di ripartenza di artigiani e commercianti colpiti dall'alluvione.

Il pranzo (disponibili cento posti al prezzo di 100 euro ciascuno) sarà l'evento clou della prima edizione del Festival dei Fiori, in programma l'1 e il 2 luglio a Riale: l'evento è stato ideato per celebrare la fioritura estiva di fine giugno e inizio luglio di un'ampia varietà floristica e vegetazionale dovuta alle caratteristiche geologiche della zona, la più settentrionale del Piemonte, ricca di rocce come micascisti, calcescisti e calcari. Una settimana più tardi, l'8 luglio, sempre a Riale si svolgerà la Bettelmatt Ultra Trail Formazza, corsa in montagna articolata su quattro diversi percorsi da 57, 39, 23 e 6 chilometri. Anche il ricavato della corsa più breve (biglietti a 10 euro) sarà destinato alla Romagna.