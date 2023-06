Vendeva la droga nel suo negozio di antiquariato, arrestato

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Oltre a oggetti antichi, nel suo negozio di antiquariato vendeva Lsd e altri tipi di droga. Un commerciante di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione 'Barriera Piacenza' a Torino. Le indagini sono partite quando un giovane era stato notato dai militari dell'Arma all'interno del negozio mentre acquistava della marijuana.

È scattata così l'operazione che, con l'ausilio dei cani antidroga del nucleo di Volpiano (Torino), ha portato al sequestro di 3,5 chilogrammi di marijuana, contraddistinti da etichette quali 'Melon Kush Indica', 'California Gold', 'Arjan's Haze', 'Lemon Mate', 'Orange Bud', 'Nevilles Mate', 'Amnesia Orange', 'Hindu Kush', 'Water Melon' e 'Amnesia Top'.

Oltre all'erba, sono stati sequestrati anche 627 grammi di hashish, frammenti di cocaina per un totale di 133 grammi, 82 grammi di Mdma o ecstasy in forma di cristalli e 205 dosi di Lsd, rinvenibili in 9 'francobolli' appositamente preparati.

Una parte della droga era conservata in barattoli e un'altra era già confezionata in dosi, pronta a essere venduta. L'arresto del 56enne è stato convalidato dal gip del Tribunale di Torino e l'uomo si trova ora in carcere (ANSA).