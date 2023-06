Un chilo di cocaina in una busta marchiata Messi, arrestato

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Trasportava un chilo di cocaina, custodita nel cassetto portaoggetti, un uomo arrestato dalle Volanti della Polizia di Stato ad Alessandra. In manette è finito un quarantacinquenne legato al mondo della tifoseria organizzata, già colpito da diversi Daspo.

La cocaina - confezionata in un involucro marchiato con il nome del celebre calciatore Lionel Messi - sarà analizzata per accertarne il grado di purezza, che appare tuttavia molto elevato.

La successiva perquisizione a casa dell'uomo - svolta anche con l'intervento della Squadra Mobile di Alessandria - ha consentito di rinvenire circa 5 grammi di cocaina, e 100 di hashish, confezionato in un involucro sottovuoto.

L'arresto del 45enne, che risultava domiciliato in Spagna è stato convalidato e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. (ANSA).