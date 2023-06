Tortona celebra Malabrocca con Festa della Bicicletta

(ANSA) - TORTONA, 21 GIU - Fiab Tortona (Alessandria) festeggia il compleanno di Luigi Malabrocca, nato in città il 22 giugno 1920, con musica e parole. Domani, dalle 19.30, organizza una Festa della Bicicletta all'insegna di buon umore, musica e racconti 'a pedali'. Maglia Nera del Giro d'Italia e del ciclismo, proprio a Malabrocca è intitolata la sezione locale della Federazione. Ospite d'onore Guido Foddis che sul palco allestito al Med's ristorante racconta il suo libro 'Il Giro a sbafo. L'incredibile scommessa della Maglia Rosa in bolletta' intrattenendo con musica e parole. Nel farlo sarà accompagnato dal polistrumentista Fabrizio Ofria e da Serena Malabrocca, nipote di Luigi e socia onoraria Fiab.

Come fanno sapere gli organizzatori, si potrà ordinare il Cocktail in borraccia. La serata è stata realizzata grazie a un crowdfunding, al quale hanno partecipato attività commerciali e privati cittadini di Tortona e dintorni. (ANSA).