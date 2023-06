Scavati quattro metri di neve per riaprire il Buco di Viso

(ANSA) - CRISSOLO (CUNEO), 21 GIU - Il tunnel del Buco di Viso, il traforo realizzato dal Marchese di Saluzzo Ludovico II nel 1490, per mettere in comunicazione Marchesato e Delfinato francese alla base del colle delle Traversette, è stato riaperto per l'estate. I rifugisti francesi del Refuge Viso hanno liberato l'ingresso sul lato d'oltralpe del Monviso, dove i cumuli di neve raggiungono ancora lo spessore di oltre 4 metri.

Il tunnel, situato lungo il vallone delle Traversette, a quasi 2.900 metri di altitudine, dopo la riqualificazione attuata alcuni anni fa dalla Regione Piemonte e dal Parco del Monviso, è da anni una delle mete più gettonate per chi percorre i sentieri del Monviso. (ANSA).