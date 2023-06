'Regina music fest', show di artisti per pazienti dell'Infantile

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Ugi (Unione Genitori Italiani), in collaborazione con Città della Salute e della Scienza di Torino, con le numerose associazioni di volontariato che operano nei reparti dell'ospedale Infantile Regina Margherita, in partnership con l'associazione culturale Hiroshima Mon Amour e grazie al sostegno di Stellantis, ha presentato oggi il 'Regina music fest', la prima festa della musica dedicata ai piccoli pazienti e ai loro familiari con giochi, intrattenimento e musica.

È stato il trasformista Arturo Brachetti il padrino dell'evento, che, dalle 15 alle 18, in piazza Polonia ha portato colori e note per la gioia dei bambini. Protagonisti il cantante rap Willie Peyote e Pietro Morello, polistrumentista, tiktoker e innovatore, che ha portato le sue canzoni e i suoi progetti di musicoterapia, trasformando semplici oggetti in strumenti musicali. Protagonisti anche il percussionista Ablaye Magatte Dieng e le singer sisters 4Calamano - Lara, Maya, Dana e Jade - star del web, il coro Choirm, formazione di 25 elementi tra medici, infermieri e fitoterapisti dell'ospedale infantile, che per ha proposto un repertorio pop.

In scena anche le marionette di Rašid Nikoliç, in arte The Gipsy Marionettist, i trampolieri della scuola Settimo Circo, travestiti da Kiss, la celebre rock-metal band anni '70. (ANSA).