Raduno nazionale paracadutisti, Asti inaugura mostra storica

(ANSA) - ASTI, 21 GIU - In occasione del XXIX Raduno Nazionale dei paracadutisti ANPd'I, in programma da venerdì a domenica ad Asti, è stata inaugurata in città, a Palazzo Mazzetti, la mostra "Le incredibili gesta del vittoriese Alessandro Tandura, ardito, paracadutista, sabotatore e spia della Grande Guerra".

Tandura è stato il primo paracadutista al mondo in azione di guerra. Il lancio da 1.600 piedi avvenne tra la notte dell'8 e 9 agosto 1918, a bordo di un aereo Savoia-Pomilio SP.4 del Gruppo speciale Aviazione I. Fu insignito per i suoi tre mesi di spionaggio oltre Piave della medaglia d'oro al valor militare cui si aggiunsero nel corso della sua carriera due medaglie d'argento, una in Libia e una in Somalia, tre croci di guerra, una promozione per meriti speciali da tenente a capitano degli Alpini e una sul campo da capitano a maggiore delle truppe coloniali.

La mostra a Palazzo Mazzetti sarà visitabile fino a domenica 25 giugno. (ANSA).