Quegli uomini che provano a cambiare, prima serata su Rai3

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'uomo, da una parte soggetto privilegiato di una società ancora patriarcale, dall'altra, come mostrano le cronache, disperatamente fragile e che usa la violenza come linguaggio di azione, è al centro del dibattito.

S'intitola Nel cerchio degli uomini un film documentario, prodotto da Kon-Tiki Film in collaborazione con Rai Documentari, che arriva, in un momento cruciale, a mostrare una possibile via di cambiamento. Su Rai 3 il 13 luglio Rai Documentari dedica la prima serata a questo gruppo di uomini che tenta di mettere in crisi la cultura patriarcale e la propria vicenda personale, attraverso una ricerca di consapevolezza e di libertà. Una storia di uomini che, senza rinunciare alle qualità tradizionalmente associate al maschile, fa proprie le dimensioni dei sentimenti, degli affetti e della cura, in primo luogo di sé.

Paola Sangiovanni ci porta a scoprire una realtà che, con pazienza e tenacia, tenta da anni di portare a una maschilità nuova, più ricca e felice. Roberto, Domenico e Mario sono accomunati dal desiderio di costruire un futuro in cui il modello culturale maschile si allontani dalla competizione e dal potere e si fondi sulla ricchezza delle emozioni e delle relazioni. Nel cerchio degli uomini racconta le storie personali e quelle collettive che nascono dalle attività che mettono in campo con la loro associazione a Torino, a cominciare dalla loro scelta fondante, il cerchio di autocoscienza maschile: ma anche il laboratorio nelle scuole con ragazzi e ragazze sugli stereotipi di genere, il centro di ascolto per uomini che agiscono violenza, e un laboratorio e uno spettacolo di Teatro dell'Oppresso sulla maschilità, che organizzano insieme a Olivier e che coinvolge uomini di diverse culture.

Il documentario di Paola Sangiovanni apre un varco, per restituire l'immagine viva e autentica di un tipo di mascolinità "salubre". Nel cerchio degli uomini è scritto e diretto da Paola Sangiovanni, prodotto da Kon-Tiki Film e Rai Documentari con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund. (ANSA).