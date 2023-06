Ferrero, 'sulla buona strada per obiettivi di sostenibilità'

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Il gruppo Ferrero è "sulla buona strada per raggiungere i principali obiettivi di sostenibilità".

Lo dice il Rapporto di Sostenibilità del Gruppo, che evidenzia i passi compiuti durante l'esercizio 2021/22 nei quattro pilastri fondamentali: protezione dell'ambiente, approvvigionamento sostenibile, promozione del consumo responsabile e valorizzazione delle persone. "L'anno finanziario è stato particolarmente impegnativo: è scoppiata una guerra, le catene di approvvigionamento sono state interrotte, i costi dell'energia sono aumentati e l'inflazione è cresciuta insieme al costo delle materie prime. Di fronte a queste sfide, Ferrero non solo è stata in grado di crescere, ma anche di compiere notevoli progressi in diversi dei nostri obiettivi di sostenibilità e, in alcuni casi, di superarli", spiega Giovanni Ferrero, executive chairman del gruppo.

Gli interventi effettuati riguardano, tra l'altro, la tracciabilità del cacao acquistato e l'approvvigionamento complessivo di nocciole. Il 92% dell'energia elettrica acquistata a livello globale da Ferrero, proviene ora da fonti certificate rinnovabili, rispetto all'84% dello scorso anno. Il modello di segregazione garantisce che l'olio di palma sostenibile sia tenuto separato a partire dalle piantagioni e dalle aziende agricole e lungo tutta la catena di approvvigionamento. "Attraverso ciascuno dei quattro pilastri chiave del nostro framework di sostenibilità, il Rapporto mostra che abbiamo compiuto notevoli progressi verso gli obiettivi che ci siamo prefissati. Nonostante un contesto economico e geopolitico difficile, il Gruppo ha aumentato gli investimenti per continuare a garantire elevati livelli di qualità, freschezza e sicurezza in tutti i nostri prodotti, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale" sottolinea Lapo Civiletti, ceo del gruppo Ferrero. (ANSA).