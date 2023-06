Auto contro un camion, grave un 23enne nel Cuneese

(ANSA) - SAMPEYRE, 21 GIU - Nello scontro tra un'auto e un autocarro avvenuto questa mattina in valle Varaita, nel Cuneese, un giovane di 23 anni è rimasto ferito in modo grave.

L'incidente è avvenuto a Sampeyre, sulla provinciale 105 che conduce in alta valle. Il conducente dell'auto è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118, che hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Cto di Torino per i gravi traumi riportati. (ANSA).