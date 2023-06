Asti, partiti lavori per il secondo serbatoio idrico

(ANSA) - ASTI, 21 GIU - Ad Asti è iniziata la seconda fase dei lavori del servizio idrico di Asp (Asti Servizi Pubblici) per la realizzazione di un secondo serbatoio in Villaggio Aurora nella zona di corso Casale. La nuova vasca, della capacità di 3.650 metri cubi, che verrà realizzata a fianco di quella già esistente, consentirà di aumentare le riserve idriche cittadine in caso di emergenza.

L'intervento si inserisce nel piano industriale 2023-2027 di Asp. Il termine dei lavori di realizzazione della nuova struttura è previsto per la prima metà del 2024. (ANSA).