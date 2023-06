Arriva oggi in libreria il romanzo 'Contro ogni probabilità'

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - E' in libreria da oggi 'Contro ogni probabilità', il romanzo scritto a quattro mani da Dolores Calì e Fabrizio De Zuani per BookRoad, casa editrice lombarda.

Il romanzo narra la struggente vicenda di Dafne e Ferràn, due adolescenti destinati a vivere vite separate dopo un'intensa connessione vissuta nel periodo del liceo. Si ritrovano anni dopo, per un caso fortuito, ricoverati nello stesso ospedale, mettendo in moto una serie di eventi che cambieranno le loro vite per sempre. Proprio quando sembra che il lieto fine sia finalmente vicino, un evento inaspettato sconvolgerà le loro esistenze e metterà alla prova la forza del loro amore.

'Contro ogni probabilità' è un romanzo che affronta tematiche universali come l'amore, il destino e la lotta contro i demoni interiori, riuscendo a coinvolgere il lettore fino all'ultima pagina.

Fabrizio De Zuani, nato a Torino nel 1972, vive e lavora in Spagna da moltissimi anni, dove gestisce un Tour Operator per golfisti e surfisti. Scrive fin da ragazzo e collabora come copywriter e content creator con diverse aziende. Dolores Calì, nata a Torino nel 1971, vive a Milano e lavora in uno studio legale. Scrive da sempre e gestisce una pagina social di poesie.

Contro ogni probabilità è il loro esordio per BookRoad. (ANSA).