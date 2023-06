Alessandria, 18 mesi per il recupero del complesso S.Francesco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 GIU - Sopralluogo della Commissione Cultura e Istruzione del Comune di Alessandria al Complesso conventuale di San Francesco, risalente al Trecento, nel cuore del centro città, e oggetto di un lavoro di recupero e oggetto e restauro per destinarlo a nuovo museo del patrimonio storico, artistico e archeologico.

Pesanti le modificazioni subite in epoca napoleonica, prima con la trasformazione in Caserma militare di cavalleria e poi in Ospedale militare. A fine '800 se ne era proposta la demolizione per creare una via di collegamento tra le due piazze principali di Alessandria.

"Circa 18 mesi di lavori, poi il Complesso monumentale sarà di nuovo restituito agli alessandrini", sottolinea Giovanni Barosini, presidente del Consiglio comunale. (ANSA).