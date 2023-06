A Ginevra il congresso mondiale delle Camere di Commercio

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Dopo Sydney, Rio de Janeiro e Dubai, torna in Europa il Congresso Mondiale delle Camere di commercio che si è aperto oggi a Ginevra con 1.500 partecipanti, provenienti da più di 100 paesi e oltre 80 relatori. L'evento, che si era tenuto a Torino nel 2015, rappresenta un importante momento di aggiornamento sui principali trend economici mondiali, oltre che di networking internazionale e scambio di buone pratiche tra enti camerali di tutto il mondo. Il tema centrale di questa 13a edizione del Congresso è "Achieving peace and prosperity through multilateralism", un'ampia riflessione sul ruolo della cooperazione internazionale e delle istituzioni nella promozione di uno sviluppo economico mondiale sostenibile e inclusivo. Il forum indagherà i rapidi cambiamenti del mercato globale, proponendo strategie e soluzioni soprattutto per le pmi, affinché affrontino con successo le sfide e le nuove opportunità del mercato.

"Siamo presenti a Ginevra con una delegazione istituzionale e uno spazio espositivo per rinsaldare relazioni internazionali e importanti legami già ben avviati che, grazie all'ampia comunità delle Camere di commercio, possono permettere alle nostre pmi di essere più connesse e quindi più competitive.

Porteremo poi all'attenzione dei prestigiosi delegati internazionali le nostre aziende eccellenti e le potenzialità in un'ottica di attrazione investimenti e visibilità del territorio" spiega Dario Gallina,pPresidente della Camera di commercio di Torino, già membro dell'Executive Council di Icc e dall'anno scorso vice-presidente della World Chamber Federation per il triennio 2022-2025, con delega all'Europa. (ANSA).