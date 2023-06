Università festeggia 100 anni primo laboratorio di galenica

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Cent'anni fa nasceva a Torino il primo laboratorio didattico di galenica in Italia, a complemento del laboratorio di Tecnica farmaceutica creato da Icilio Guareschi, e nell'anno accademico 1923/24 veniva inaugurato il primo corso di Tecnica farmaceutica che divenne da allora obbligatorio pet gli aspiranti farmacisti. L'anniversario verrà celebrato, mercoledì 21 giugno, nell'aula magna 'Guido Tappi', in via Pietro Giuria, 9, con una cerimonia promossa dal dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco dell'Università degli studi di Torino.

"Tutti i farmacisti iscritti all'Ordine di Torino, e non solo, hanno imparato l'arte galenica in quel Laboratorio: - sottolinea Mario Giaccone, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Torino e tesoriere della Federazione ordine farmacisti italiani - una idea sicuramente innovativa cento anni fa, che ha creato competenze e conoscenze specifiche proprie della professione, ma mi piace sottolineare come una arte del passato come la Galenica sia ancora oggi - e lo ha dimostrato la pandemia e la conseguente attuale carenza di alcuni farmaci sul mercato - fondamentale per il futuro della nostra professione, dichiara Mario Giaccone, presidente dell'Ordine dei farmacisti".

(ANSA).