Torna Opera Viva, protagonista Luigi addetto alle affissioni

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Anche quest'anno torna Opera Viva, Il Manifesto, nella sua nona edizione. Il primo appuntamento è con l'opera L'arte povera E' INGombraNTE OBsoleTA di Sergio Cascavilla (2023) mercoledì 21 giugno alle 18.30. Il progetto artistico ideato da Alessandro Bulgini, che dal 2015 ha ospitato più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di piazza Bottesini. Il progetto di quest'anno, intitolato "Opera Viva, Luigi l'addetto alle affissioni" si concentra sul concetto di ribaltamento: nessuna figura curatoriale, soltanto gli artisti e Luigi, l'addetto alle affissioni, che appenderà tutte le immagini capovolte. Un vero e proprio ribaltamento di ruoli, dove il gesto artistico e lo spazio convenzionale sono messi in discussione.

In piazza Bottesini il lavoro di Luigi che ribalta l'opera, ci restituisce spunti sul tema dell'autorialità e sulle modalità insolite di elaborare una mostra. Le immagini - nonché opere - appese come manifesti e scelti dagli artisti coinvolti nel progetto, si ritrovano, per mano di Luigi, capovolti. (ANSA).