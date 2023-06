Fondazione Merz, a Torino il Festino Palermo Mon Amour

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Dal 29 giugno all'1 luglio alla Fondazione Merz è in programma Festino Palermo Mon Amour, tre serate speciali concepite come un calendario di appuntamenti a cura di Giulia Turconi, che prende vita negli spazi esterni della Fondazione come parte del public program che affianca l'omonima mostra fotografica dedicata all'anima mutevole di Palermo. L'obiettivo è dare vita ai profumi, ai rumori, ai sapori e alle canzoni che definiscono l'energia vitale di Palermo e che si riverberano negli scatti di Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Franco Zecchin, Fabio Sgroi e Lia Pasqualino in mostra, realizzando un momento di convivialità all'insegna dello spirito siciliano. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Le tre serate di giovedì 29 giugno, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio inaugurano con un'introduzione alla mostra Palermo Mon Amour, seguita da un aperitivo siciliano con dj set: si prosegue con un diverso affondo sensoriale nella città di Palermo, dal live set di Manfredi Clemente alla videoproiezione del film Le sorelle Macaluso fino al concerto del duo Alessio Bondì & Fabio Rizzo.

