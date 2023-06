Exor, l'amministratore delegato di Moderna incontra Elkann

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Giornata speciale oggi per gli imprenditori che partecipano a Vento, il programma di creazione di impresa supportato da Exor Ventures, l'attività di Exor che investe in società innovative. Alle Ogr di Torino Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, società statunitense che opera nella ricerca farmaceutica e nelle biotecnologie, nota per i vaccini antiCovid, ha incontrato John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, in un dialogo focalizzato su temi quali leadership, innovazione e futuro nel campo della salute e dell'imprenditoria.

Tra i temi dell'incontro con i giovani imprenditori l'idea all'origine di business di successo, la perseveranza necessaria a creare e far crescere un'impresa, il valore delle persone che compongono un team di lavoro e le responsabilità che derivano dal guidare un'azienda attraverso sfide e opportunità. (ANSA).