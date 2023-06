Cr Alessandria, nel 2022 erogati oltre 5 milioni di euro

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 GIU - "Abbiamo lavorato con grande impegno nel 2022 per rafforzare la capacità di intervento, valorizzando al massimo l'uso delle risorse per erogazioni e al meglio il rendimento del patrimonio, affinché i risultati di un'oculata e buona gestione potessero dare i frutti necessari".

Così Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cr Alessandria presentando il bilancio di missione. Erogati 5.140.000 euro, di cui 2.985.876 per progetti propri e 2.154.124 per terzi. Il 91,73% dei fondi è stato riservato ai settori rilevanti di arte, volontariato, sviluppo locale, educazione e protezione ambientale; il restante a ricerca scientifica, salute, assistenza anziani e protezione civile. Il 78,06% delle erogazioni è stato effettuato a favore di soggetti pubblici.

Una quota rilevante, pari a 1.306.380 euro è stata destinata ai 5 bandi emessi (Nessuno escluso, Storia e Memoria, Musica e dintorni, Terre belle, Futura). Complessivamente sono state presentate 186 domande, di cui 166 accolte. Al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato attribuiti 127.287 euro. Tra le nuove iniziative, 'Tesori della Fondazione' che ha permesso di proseguire la valorizzazione della sede in Palatium Vetus: esposti capolavori di proprietà custoditi nei caveaux e allestite 2 mostre per presentare il San Gregorio, attribuito a Defendente Ferrari e l'Ascensione di Francesco Crivelli, di recente acquisizione.

"La Fondazione è solida, efficiente e siamo pronti ad affrontare l'anno che ci attende, coniugando interventi tradizionali e azioni innovative - prosegue Mariano - Sempre al fianco dei più deboli, ma anche a supporto delle eccellenze del territorio". (ANSA).