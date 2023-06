Consumi di beni durevoli, in Piemonte calo più forte (-3,4%)

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Nel 2022 in Piemonte sono stati spesi in beni durevoli 5 miliardi e 963 milioni di euro (dato che vale la quinta posizione in Italia), il 3,4% in meno rispetto al 2021: una flessione che, come rileva l'Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e giunto alla ventinovesima edizione, supera sia il dato nazionale (-2,7%), sia quello delle altre regioni del Nord-Ovest (-2%).

"A penalizzare la regione sono state in particolare le contrazioni registrate nei comparti delle auto nuove (-10,9% a fronte del -11,2%) e usate (-5,4% rispetto a -4,1%), alle quali, restando nell'ambito della mobilità, si contrappone un incremento della spesa in motocicli (+6,2%) superiore di quasi 2 punti percentuali alla media italiana (+4,4%)", commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic. "Arretrano in maniera significativa anche l'elettronica (-18,9%) e l'information technology (-9,9%), mentre i mobili (+5,2%), gli elettrodomestici (+2,9%) e la telefonia (+2,2%) fanno segnare una crescita".

Verbano-Cusio-Ossola (-2%), Asti (-2,5%), Novara (-3%) e Torino (-3,2%) sono le province dove si registra un calo nei consumi in beni durevoli inferiore alla media regionale, mentre a Biella (-3,8%), Cuneo (-3,9%), Alessandria (-4%) e Vercelli (-5%) la flessione è più marcata. L'Osservatorio Findomestic rileva che nel 2022 una famiglia piemontese ha destinato mediamente all'acquisto di beni durevoli 3.005 euro (347 euro in più della media nazionale). Il primato regionale spetta a Biella che, con 3.289 euro per famiglia, è al quarto posto fra tutte le province italiane. Seguono nell'ordine Novara (3.050), Alessandria (2.996), Vercelli (2.995), Torino (2.991), Asti (2.987), Cuneo (2.985) e Verbano-Cusio-Ossola (2.939), che si colloca al 40° posto fra le 107 province italiane. (ANSA).