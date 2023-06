Cinghiali negli alpeggi, avviato speciale piano di controlli

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - E' scattato oggi il controllo dei cinghiali negli alpeggi delle vallate torinesi. L'intervento, dopo le segnalazioni di molti malgari che hanno trovato i pascoli devastati, è effettuato da selecontrollori aderenti all''Associazione di protezione civile per la salvaguardia e gestione della fauna".

L'attività è iniziata in 10 alpeggi di valli diverse: in valle Dora Baltea, val Chiusella, bassa valle Orco, Valli di Lanzo e in diverse località dell'alta valle di Susa e continueranno in base alle necessità manifestate dagli allevatori.

"I nostri allevatori - sottolinea il presidente di Coldiretti Torino Bruno Mecca Cici - hanno il diritto di lavorare senza vedersi distrutti quei prati che hanno curato perché dessero l'erba migliore con l'arrivo della stagione estiva. Ridurre i cinghiali anche in montagna è un nostro obiettivo per salvaguardare la pastorizia, attività radicata nella storia delle Alpi incentrata proprio sulla cura di quelle erbe che i cinghiali in sovrannumero stanno distruggendo. La convenzione con l'Associazione selecontrollori permette questi interventi coordinati su nostra segnalazione".

Nel selecontrollo l'operatore, da un punto prescelto, spara un colpo solo dopo avere individuato attraverso termocamera e visore a infrarossi il cinghiale da prelevare. Nel caso venga ravvisata una qualunque forma di pericolo per l'incolumità delle persone o la possibilità che lo sparo causi apprensione e allarme, ha l'obbligo di rinunciare all'intervento. (ANSA).