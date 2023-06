Camion con liquido infiammabile fuori strada nel Tortonese

(ANSA) - SALE (ALESSANDRIA), 20 GIU - Disagi sulla statale 211 a Sale (Alessandria), nel Tortonese, per l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante che trasportava liquido infiammabile. Il rimorchio - come si spiega in una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco - è uscito dalla carreggiata, finendo nel fosso vicino a un campo di grano. La squadra intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza del luogo per consentire il travaso.

Sul posto anche i carabinieri di Tortona per ricostruire con esattezza causa ed esatta dinamica dell'incidente.. (ANSA).