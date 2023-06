A scuola in Europa, Intercultura con la Fondazione Agnelli

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Sono Sara C. di Lusernetta (Torino), iscritta all'istituto Scolastico Prever (Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera) di Pinerolo e Sofia S. di Bra (Cuneo), iscritta all'istituto Scolastico Guala (Istituto Tecnico Turistico) di Bra (Cuneo) le vincitrici in Piemonte del bando 'A Scuola in Europa', iniziativa che nasce dalla partnership tra Fondazione Agnelli, Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti e UniCredit Foundation con Fondazione Intercultura.

Le ragazze e i ragazzi selezionati beneficeranno di una borsa di studio per frequentare un trimestre scolastico all'estero, accolti in famiglie del luogo e assistiti dai volontari di Intercultura.

Sara C. parteciperà a un programma trimestrale in Serbia, Sofia S. si recherà invece in Francia.

Giunto alla seconda edizione, il progetto A Scuola in Europa mette in palio borse di studio per programmi trimestrali totalmente gratuiti in Belgio fiammingo, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, e Ungheria a cui possono concorrere studenti meritevoli, residenti in Campania, Lombardia e Piemonte. Caratteristica fondamentale del progetto è di essere dedicato alle ragazze e ai ragazzi degli istituti tecnici e professionali dell'istruzione secondaria di II grado , che spesso hanno minori occasioni di studiare all'estero rispetto ai coetanei che frequentano i licei. (ANSA).