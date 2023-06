Terminata missione Piemonte per alluvione in Emilia Romagna

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - È terminata dopo un mese la missione della Colonna mobile di Protezione civile del Piemonte in Emilia Romagna. Tra il 16 maggio e il 17 giugno hanno prestato servizio, suddivisi in cinque turni, oltre 400 fra uomini e donne del Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile, del Corpo AIB Antincendi boschivi, dell'Associazione nazionale carabinieri e dell'Associazione nazionale alpini. Sempre presenti i funzionari del settore regionale, che hanno gestito i rapporti con le istituzioni locali.

"Come il Piemonte ha sempre ricevuto solidarietà e sostegno quando è stato colpito dalle alluvioni degli scorsi anni, a sua volta è sempre pronto a mettere a disposizione la sua Protezione civile e le competenze dei suoi volontari ogni volta che qualcuno ha bisogno di aiuto e soccorso. Ed è quanto è stato fatto con impegno e professionalità per soccorrere la gente della Romagna", fanno notare, nel ringraziare i volontari, il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi.

I volontari sono stati impiegati a Molinella, Budrio, Russi, Solarolo, Ravenna e Faenza in molteplici attività, (ANSA).