Reload Sound Festival, a Biella 4 serate di musica al parco

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Il Reload Sound Festival anima Biella da giovedì 22 a domenica 25 giugno al parco Kennedy in corso Rivetti a Biella. Quattro serate di musica dal vivo gratis e senza biglietto (ma con la possibilità di fare un'offerta all'ingresso per sostenere l'organizzazione). Undici tra band e solisti, più i dj: si comincia giovedì con il ritorno dei Persiana Jones, preceduti da The Carosello's e da The Bastard Sons of Dioniso. Venerdì l'apertura è biellese, con The Bowman, poi sul palco si saranno la solista Samia e, clou della serata, Lo Stato Sociale.

Sabato si esibiranno Elisa e i Maleducati e Cascami Seta, i Bandakadabra. La chiusura di domenica è tra jazz, rock e blues: aprono Djset Selectors_Jazzrefound, prosegue il Max Duo (Max Tempia al pianoforte, Max Serra alle percussioni), chiudono il sax e l'accento napoletano di James Senese JNC.

Le porte del parco si apriranno alle 18,30 con chiusura prevista entro le 2.

Come nell'edizione 2022 al parco Kennedy sarà presente l'ambulatorio mobile del Fondo Edo Tempia, per le iniziative di prevenzione dei tumori. Tra le altre iniziative, giovedì ale 19 la presentazione del progetto Nastro Rosa, corsi di scherma terapeutica per le donne operate di tumore al seno. Venerdì, sempre alle 19, un piccolo talk show per raccontare il progetto "Il sorriso di Lisa" che si propone di donare parrucche alle donne che perdono i capelli dopo essersi sottoposte alla chemioterapia.

Durante il Reload Sound Festival nel parco Kennedy saranno presenti sei postazioni di cibo da strada. (ANSA).