Laser per retinopatia dei prematuri donato dai Rotary al S.Anna

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - I Rotary hanno donato un Green Laser System, attrezzatura oculistica all'avanguardia, alla Neonatologia dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino (diretta dal dottor Daniele Farina). Capofila del progetto il Rotary Club 45° Parallelo, hanno partecipato numerosi Club Rotariani (Biella, Ciriè Valli di Lanzo, Settimo Torinese, Torino, Torino Nord, Torino Lagrange, Torino sud e sud-ovest), un club estero e Banca Reale quale partner esterno.

L'apparecchiatura, costata circa 40mila euro, permette il trattamento con laser delle forme di retinopatia dei neonati prematuri (Rop), per evitare il rischio di distacco di retina e cecità. Inoltre, può essere utilizzata per il trattamento di altre lesioni malformative oculari diagnosticate in epoca neonatale. (ANSA).