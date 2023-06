Isola in Collina, 10 giorni di musica nel paese di Luigi Tenco

(ANSA) - RICALDONE, 19 GIU - Storica rassegna dell'Alessandrino, è alla 28esima edizione 'L'Isola in Collina', organizzata anche con le Fondazioni Cassa di Risparmio Alessandria e Torino, Regione Piemonte. In programma dal 15 al 24 luglio, dal 1992 rende omaggio Luigi Tenco e alla canzone d'autore a Ricaldone, il paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova. Previste visite al Museo a lui dedicato.

L'edizione 2023 si allunga di 7 giorni e apre le porte a generi musicali diversi, con nuovo direttore artistico Massimo Cotto, autore e conduttore televisivo e radiofonico, firma di magazine, attualità e musica, di recente vincitore del Premio Selezione Bancarella. "Il cartellone - spiega - è un ponte perfetto tra passato e futuro: ci sarà spazio per la musica ma anche le parole. Ricaldone sempre più cuore pulsante di strofe e ritornelli, suoni e visioni, nel segno della qualità".

Si parte con le danze popolari della scuola Kud Vera Jocik, cui segue il concerto di Elena Velevska, considerata la regina del turbo-folk. Fino al 20 luglio appuntamenti dedicati alla scoperta di territorio ed eccellenze enogastronomiche locali con aperitivi e degustazioni in piazza e nelle cantine, camminate tra colline e vigneti. Nella sera del 19 II 'Rassegna Tenco e dintorni' con Mauro Brandone e il Jazz Quartet.

Il 21 si inaugura la serie di incontri 'Parole e Musica': primo ospite Filippo Graziani, secondogenito di Ivan.

Protagonista assoluto il giorno dopo Morgan; domenica 23 sul palco Enrico Ruggeri. Finale con Francesca Michielin. (ANSA).