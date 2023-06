Imminente assegnazione gara maxi-tunnel della Tav in Italia

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Nelle prossime settimane verrà assegnata la gara per lo scavo del tunnel di base della nuova ferrovia Torino-Lione per quanto riguarda i 12 chilometri in territorio italiano. E verrà lanciato il bando per l'attrezzaggio ferroviario di tutta la sezione transfrontaliera dell'infrastruttura. Lo ha ricordato Telt, il promotore pubblico incaricato di realizzare la Tav, nel corso della seduta, nel capoluogo piemontese, dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, presieduto dal commissario Calogero Mauceri.

Finora gli appalti totali aggiudicati ammontano a 5 miliardi di euro - ha ricordato Telt - e sono in corso lavori per un valore di oltre 3,2 miliardi prevalentemente per il tunnel di base, la galleria di complessivi 57,5 chilometri, tra Francia e Italia, che è la parte più significativa dell'opera. Sono circa 2.000 le persone al lavoro e 10 i cantieri attivi sulla sezione transfrontaliera, di cui tre in Italia: Chiomonte, San Didero (dove è in corso la realizzazione del nuovo autoporto) e Salbertrand, dove si sta preparando il sito che trasformerà i materiali di scavo del tunnel di base in calcestruzzo da riutilizzare negli stessi cantieri.

Nella seduta dell'Osservatorio è stata preparata la bozza di un protocollo di intenti per il tratto della parte nazionale della Torino-Lione tra Bussoleno e Susa, che deve essere innalzato per l'incrocio con la nuova ferrovia. Il documento, che verrà firmato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal sindaco di Susa e dai rappresentanti di Rfi e Telt, prevede che, per ridurre l'impatto ambientale, non sia realizzata una deviazione dei binari provvisoria, ma che si faccia ricorso a un trasporto sostitutivo con bus per tutto il periodo necessario al cantiere. (ANSA).