Enel lancia il Cyber Harbour, laboratorio per la sicurezza

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Un laboratorio per promuovere innovazione, condividere best pratice e accrescere la consapevolezza sull'importanza della sicurezza informatica.

Nasce, dalla collaborazione fra Enel, Planven Entrepreneur Ventures e Nozomi Networks, il Cyber Harbour, un progetto di collaborazione pubblico-privato fra esperti di cybersecurity, aziende, investitori e mondo accademico per diffondere la consapevolezza sull'importanza strategica della sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, dell'industria e delle tecnologie dell'informazione, secondo un approccio condiviso che stimoli l'innovazione, la ricerca e la nascita di start-up e valorizzi le esperienze sul campo.

L'iniziativa, presentata oggi a Torino, punta a dar vita a un lavoro condiviso e trasversale, nella convinzione che l'Italia possa diventare un punto di riferimento per competenza, know-how e innovazione. "Su questo tema - sottolinea Carlo Bozzoli, responsabile Global Digital Solutions di Enel - vogliamo portare l'Italia ai livelli che merita. Per aziende come la nostra la cybersecurity è un tema centrale, non è una medaglia da presentare ma una necessità, per proteggere infrastrutture critiche essenziali e garantire servizi di eccellenza. E questa iniziativa rappresenta una grande opportunità, per le aziende, per l'accademia e per il futuro dei giovani".

Alla presentazione del Cyber Harbour anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione, Alessio Butti: "prevenire, mai come in questo settore, è meglio che curare, - ha detto - quindi investire oggi in cyber sicurezza significa risparmiare domani". (ANSA).