Brucia capannone di rifiuti ad Avigliana, rogo spento all'alba

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Incendio ad Avigliana negli ex stabilimenti di un'azienda di trattamento di rifiuti industriali. I vigili del fuoco hanno concluso stamani all'alba le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Le fiamme hanno interessato un capannone in stato di abbandono di circa 600 metri quadrati utilizzato come deposito di rifiuti di vario genere. Sul posto è giunto anche il personale tecnico dell'Arpa per il monitoraggio di eventuali danni ambientali. (ANSA).