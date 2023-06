Alla Grano di Santena i 'Tre Pani' del Gambero Rosso

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - L'azienda Grano di Santena (Torino) ha vinto i Tre Pani del Gambero Rosso, premio per i migliori panificatori d'Italia.Il bakery chef del panificio, Sergio Scovazzo, ha sfidato maestri pasticceri e fornai vincendo i concorsi nazionali Una mole di colombe (edizioni 2022 - 2023) e Una mole di panettoni (edizione 2022).

"Ogni traguardo dona consapevolezza e fissa un nuovo punto di partenza. I successi che sembravano 'roba per altri' automaticamente diventano nuovi obiettivi. Da oggi siamo entrati a far parte dei riferimenti della panificazione in Italia. Tre anni fa eravamo un piccolo panificio in un paesino di provincia, ora sappiamo di non doverci porre dei limiti. Questo riconoscimento è simbolo di dedizione e sacrificio" commenta Scovazzo.

Grano nasce nel 2018 dall'idea dei fratelli Mosso, con l'obiettivo di proporre un concetto di panificazione antico in chiave moderna. Quello che differenzia l'approccio dei due fratelli rispetto al mercato del panificio tradizionale e che costituisce la colonna portante del laboratorio di panificazione è la scelta di utilizzare farine piemontesi macinate a pietra e lievito madre per costruire un prodotto nuovo, la cui artigianalità e unicità prevale sulla produzione massiva che ne penalizzerebbe la qualità.

Nel 2020, l'ingresso di Sergio Scovazzo nel laboratorio ha aperto la strada ai grandi lievitati. Curiosi i nomi dei pani che derivano dal dialetto piemontese, come Ancheuj e Fujot per l'integrale e Boia Fauss per il pane a nove cereali. (ANSA).