A Caluso la prima 'vigna urbana' dell'Erbaluce

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inaugurato oggi a Caluso (Torino) la prima "vigna urbana" di Erbaluce. Un progetto di valorizzazione territoriale su un terreno del Comune, concesso in gestione per 30 anni alla Cantina Produttori Erbaluce di Caluso. Un modo unico per valorizzare il patrimonio agricolo all'interno di un centro cittadino: il terreno del Castellazzo, infatti, un'area di circa 1.000 metri quadrati con 110 piante di vite, diventerà il biglietto da visita dell'Erbaluce di Caluso, vitigno dell'anno della Regione Piemonte.

"La vigna non è solo collina - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere regionale della Lega - patrimonio storico, coltivazioni uniche e tesori di biodiversità trovano spazio anche nelle città: questo è un progetto al passo coi tempi".

