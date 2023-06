Scritte nella chiesa di Rocca Grimalda, sindaco amareggiato

(ANSA) - ROCCA GRIMALDA, 18 GIU - Un piccolo cuore trafitto e qualche scritta sulla soglia e a lato del portone dell'antica Santa Limbania (anno 1000) di Rocca Grimalda (Alessandria). Con 5.760 voti, nel 2022 era stata votata come Luogo del cuore Fai (classificandosi al 47/o posto). "Questo, invece - sottolinea sui social il sindaco Vincenzo Cacciola, denunciando con le immagini quanto accaduto - è il rispetto riservato alla nostra chiesa. Le scritte saranno rimosse, sperando di riuscirci, ma rimane l'amarezza".

La dedicazione alla monaca cipriota, oggetto di venerazione a Genova dal Quattordicesimo secolo, si deve probabilmente alla famiglia Grimaldi, feudatari di Rocca. Proprio il principe Alberto II è atteso nel paese dell'Ovadese per una visita ufficiale il 27 giugno, la stessa giornata in cui dovrebbe presenziare a Carrosio, centro della Val Lemme, altro sito storico della famiglia in provincia di Alessandria. (ANSA).