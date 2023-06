Cerimonia a Torino chiude 31/o raduno nazionale dell'Artiglieria

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Le celebrazioni militari di questa mattina a Torino hanno concluso il 31/o raduno nazionale degli artiglieri d'Italia, coinciso con il centenario dell'associazione d'arma, che raggruppa gli artiglieri in servizio e in congedo.

La cerimonia militare si è tenuta in piazza Castello dove, fra gli altri, erano schierati il Medagliere nazionale dell'associazione, la Bandiera di guerra dell'arma artiglieria, quella del 185/o reggimento artiglieria paracadutisti folgore, e ai gonfaloni delle Città di Torino, Asti e Biella, decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Fra le autorità intervenute, il generale di brigata Pierluigi Genta, presidente nazionale dell'associazione (che ha data lettura di un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella), il generale di corpo d'armata Carlo Lamanna, comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito (in rappresentanza del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino); generale di corpo d'armata Giovanni Caravelli, Decano dell'arma artiglieria. Il presidente Alberto Cirio è intervenuto per la Regione Piemonte, l'assessora Giovanna Pentenero ha rappresentato la Città di Torino, che ha patrocinato il raduno.

Circa 2.000 gli artiglieri presenti in città, che hanno sfilato da piazza San Carlo a piazza Castello, in occasione di questo importante raduno che ha coinciso con il centenario dell'associazione (ricordato con l'emissione di un francobollo da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy).

