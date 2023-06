Casale colorata di rosso Ferrari con il raduno delle auto

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 18 GIU - Domenica in rosso per Casale Monferrato (Alessandria) in occasione del raduno Scuderia Ferrari Club. In piazza Castello esposizione di una ventina di modelli; sfilata nel centro storico e corteo tra vie viali, corsi.

"Si tratta di un marchio automobilistico iconico per la sua storia e il fascino. Oggi è stata una felice occasione - sottolinea l'assessore comunale Luca Novelli - per ammirare queste automobili apprezzate in tutto il mondo, potendo anche festeggiare la recente vittoria della 'Rossa' alla 24 ore di Le Mans". (ANSA).