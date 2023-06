No Tav in viaggio verso raduno in Francia contro la Torino-Lione

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Gruppi di attivisti e simpatizzanti No Tav sono partiti dalla Valle di Susa verso la Francia con l'intenzione di partecipare a una "mobilitazione internazionale e popolare" contro la costruzione della nuova ferrovia Torino-Lione. Il raduno è in programma in una località della Val Maurienne, in territorio transalpino. Secondo quanto si è appreso dal movimento No Tav la comitiva è composta da sei pullman e almeno una decina di automobili.

La prefettura di Savoia ha vietato la manifestazione (promossa fra l'altro da diversi esponenti politici locali) dopo - era stato spiegato - una segnalazione da parte delle forze di polizia italiane sul probabile arrivo di "elementi radicali".

Secondo quanto si apprende, un'ordinanza sottolinea che nell'area del Comune di Saint Martin d'Arc è vietato portare artifici pirotecnici o infiammabili e capi di abbigliamento o dispositivi di protezione personale diretti a ostacolare in tutto in parte le azioni della forza pubblica per il mantenimento dell'ordine.

Un attivista valsusino ha spiegato che "l'unica arma che porto nello zaino è un panino per calmare la fame".

Ieri i manifestanti francesi hanno cominciato a radunarsi in una località chiamata La Chapelle.

"Motivi personali mi impediscono di partecipare alla manifestazione prevista oggi e domani in Francia (o almeno di unirmi a chi sta partendo in questo orario). Ma vedere una simile mobilitazione, con la grande partecipazione degli esponenti politici francesi, mi emoziona e mi fa sperare che finalmente sia vicina la fine di questa assurda vicenda". E' il post lasciato su Facebook da Francesca Frediani, consigliere regionale in Piemonte, esponente di Unione popolare, con riferimento alla "manifestazione internazionale popolare" annunciata per oggi e domani in territorio francese.

