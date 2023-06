Cede balcone in palazzo in piazza Vittorio a Torino, un ferito

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Un balcone di un palazzo in piazza Vittorio a Torino ha ceduto e una persona è caduta dal terzo al secondo piano, riportando delle ferite. E' accaduto intorno alle 17.30 al numero 13 della piazza, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autoscala per recuperare la persona dal ballatoio. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Il cedimento, a quanto risulta, è avvenuto proprio in corrispondenza di una porta-finestra di un appartamento. (ANSA).